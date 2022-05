Biden draait besluit Trump terug, opnieuw Amerikaanse militairen naar Somalië

De VS stuurt opnieuw militairen naar Somalië om daar te helpen met de strijd tegen terrorisme. Met dat besluit wordt een besluit van de vorige president Trump ongedaan gemaakt. Die trok eind 2020 juist zo'n 700 militairen terug uit het Oost-Afrikaanse land.

De nieuwe missie wordt uitgevoerd door maximaal 500 Amerikaanse militairen, zegt het Witte Huis. De militairen waren al in de regio gestationeerd. Amerika heeft onder meer een grote legerbasis in buurland Djibouti.

De militairen die nu naar Somalië gaan, waren "op episodische basis" al aan het werk in het land. Af en toe werden er door Amerika aanvallen uitgevoerd op doelen van onder meer terreurgroep al-Shabaab. Het Pentagon vond dat die strategie niet werkt, en heeft daarom aangedrongen op een hernieuwde permanente aanwezigheid van Amerikaanse troepen.

Volgens het Pentagon gaan de Amerikaanse militairen geen gevechtsmissies uitvoeren, maar zullen ze Somalische troepen trainen en van wapens voorzien.

Nieuwe president

Het Amerikaanse besluit geldt als opsteker voor de nieuwe president Hassan Sheikh Mohamud. Die werd zondag in een stemming door parlementariërs verkozen. Hij was eerder al president van Somalië van 2012 tot en met 2017.

Het centrale gezag in Somalië is erg zwak. Regionale clans en terreurgroepen hebben de controle over grote delen van het land. De extremistische islamitische beweging al-Shabaab pleegt regelmatig aanslagen in onder meer de hoofdstad Mogadishu.

In Somalië zijn ook zo'n 22.000 troepen van de Afrikaanse Unie gelegerd om de orde te bewaken. In 2024 moet het Somalische leger zelf in staat zijn de veiligheid in het land te garanderen en loopt de missie af.