Maansverduistering gedeeltelijk in Nederland te zien

Ook aan de andere kant van de wereld was een totale verduistering te zien. In Noord-, Midden-, en Zuid-Amerika was de totale verduistering het beste te zien. Wie bijvoorbeeld vanuit Santiago in Chili naar de hemel keek, zag de maan helemaal verdwijnen.

De eerstvolgende keer dat we in Nederland een totale maansverduistering van het begin tot het eind zien, is op 20 december 2029. De laatste keer was in september 2015.