Dode bij steekincident in Hilversum, man aangehouden

In Hilversum is gisteravond een persoon om het leven gekomen na een steekincident. Een man is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid.

Hulpverleners hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten, zegt de politie. Wat er aan het incident vooraf ging is niet bekend.

Over de identiteit van het slachtoffer is ook niets bekendgemaakt. Het geweldsincident gebeurde aan de Laanstraat in Hilversum. De straat werd vanwege het politieonderzoek afgezet.