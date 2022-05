Vredesactivist Mient Jan Faber (81), bekend van protest tegen kernwapens, overleden

Vredesactivist Mient Jan Faber (81) is overleden, meldt vredesorganisatie PAX. Hij werd bekend als drijvende kracht achter de grote demonstraties tegen kernwapens in de jaren tachtig. Hij was toen secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), een organisatie die later opging in PAX.

In een verklaring roemt PAX het werk van Faber: "We verliezen in hem een groot politiek strateeg en een zeer gedreven campagneman. Hij veranderde in Nederland het denken over vrede en veiligheid. De Europese vredesbeweging waar hij jarenlang aan bouwde, heeft mede bijgedragen aan de val van de Muur."

In de jaren tachtig werden er twee grote demonstraties georganiseerd tegen kernwapens. De deelnemers keerden zich tegen de stationering van 48 Amerikaanse kruisraketten op de luchtmachtbasis in Woensdrecht.

Irak-oorlog

Op 21 november 1981 kwamen er meer dan 400.000 mensen naar het Museumplein om te demonstreren, waarbij de leus "Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland!" werd gebruikt. Twee jaar later kwamen er naar een demonstratie op het Malieveld in Den Haag zelfs 550.000 mensen; het was de grootste demonstratie ooit in Nederland.

Faber steunde ook dissidenten en vredesactivisten in het Oostblok. Hij werkte bijvoorbeeld samen met de Tsjechische schrijver Václav Havel die later president van Tsjechoslowakije en Tsjechië werd.

Faber ging weg bij het IKV vanwege zijn standpunt over de Irak-oorlog in 2003. Hij was het eens met de Amerikaanse invasie die de bedoeling had dictator Saddam Hoessein te verdrijven.