Voetbalvrouwenvete vermaakt Verenigd Koninkrijk

In haar getuigenis bood Vardy inzicht in de nauwe relatie van de voetbalvrouwen met de roddelpers. Vardy beschreef hoe ze met haar publicist bijvoorbeeld regelde dat ze tijdens voetbaltoernooien samen met andere WAG's gefotografeerd zou worden, een 'pap shot' voor een bevriende paparazzo.

Ook werd ze ondervraagd over roddels die ze naar de media zou hebben doorgesluisd. Vardy betuigde daarbij spijt over een interview uit haar verleden, waarin ze het geslachtsdeel van een bedgenoot met een klein chipolataworstje had vergeleken. "Dat was een van mijn grootste fouten", gaf ze toe. "Ik werd gedwongen iets te zeggen wat ik niet wilde."

Desalniettemin was zij nooit betrokken geweest bij het lekken naar The Sun, hield ze soms tot tranen toe vol. Bewijs daarvoor was moeilijk te leveren: berichten daarover met haar publicist waren verloren gegaan toen die haar telefoon tijdens een zeiltocht in de Noordzee had laten vallen.

Imagoschade

Komende week gaat het proces door, daarna moet de rechter bepalen of Rooney volgens de strenge lasterwetten van het land haar beschuldiging wel publiek had mogen maken. "Voor mevrouw Rooney en mevrouw Vardy worden de komende dagen even dramatisch als welke wedstrijd van hun mannen ooit", verzekert zelfs de BBC verlekkerd.

Duidelijk is dat wie er ook wint, beide partijen zullen verliezen, door de torenhoge advocatenkosten en imagoschade.