Oorlogsheld Titus Brandsma heiligverklaard door paus Franciscus in Rome

De Nederlandse priester en oorlogsheld Titus Brandsma is heilig verklaard door paus Franciscus in het Vaticaan in Rome. Tijdens de ceremonie op een vol Sint-Pietersplein noemde de paus de naam van Brandsma en die van negen anderen, die opgenomen worden in het "boek der heiligen". De paus beval dat zij "in de gehele kerk zoals alle heiligen devoot worden geëerd."

Na de heiligverklaring is wierook bij de relieken van de nieuwe heiligen geplaatst. Het reliek van Brandsma is een stukje van een pij die hij heeft gedragen. Bij de ceremonie waren onder meer aartsbisschop Wim Eijk, buitenlandminister Wopke Hoekstra en burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen aanwezig.

De bij Bolsward geboren Brandsma was priester, journalist, hoogleraar in wijsbegeerte en rector magnificus van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij sprak zich tijdens de Tweede Wereldoorlog uit tegen de nazi's en wilde niet dat katholieke bladen advertenties plaatsten van de NSB.

In 1942 werd hij vermoord in concentratiekamp Dachau, waarna hij door de katholieke kerk als martelaar werd gezien. Om die reden werd hij in 1985 zaligverklaard.