Vliegtuigje botst met auto op brug bij Miami

In Miami is een dode gevallen toen een vliegtuigje bij een noodlanding op een brug een auto raakte. Vijf anderen raakten gewond.

Het vliegtuig, een eenmotorige Cessna die onderweg was naar Key West, raakte kort na het opstijgen in de problemen. Bij een poging op de brug te landen kwam het frontaal in botsing met een suv, sloeg over de kop en vatte vlam.

Twee inzittenden van het vliegtuig konden op eigen kracht het toestel verlaten. Het lichaam van een derde persoon werd later geborgen, het gaat om een man van 36.

De bestuurder van de auto en haar passagiers, twee kleuters, raakten lichtgewond. Een politiewoordvoerder noemde dat een wonder. "Wat is de kans dat je gewoon wegloopt na zo'n ongeluk? Ongelofelijk."