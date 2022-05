Migratiemuseum in oprichting vraagt hulp van het publiek: 2000 koffers gezocht

Doop heeft de afgelopen twee jaar zo'n 600 koffers bij elkaar gesprokkeld. "En dan loop je tegen bijzondere geschiedenissen aan", vertelt hij. "Bijvoorbeeld het verhaal van de grootmoeder van een Rotterdamse man, die naar aanleiding van een oproep in de krant een koffer aanbood."

De vrouw was in 1898 met die koffer vertrokken naar China, een bootreis van zes weken, om zich bij haar man te voegen, die ze nog nooit had gezien. Met de handschoen getrouwd, zoals ze dat toen noemden. Ze kreeg in China vier kinderen, maar concludeerde dat ze niet gelukkig was in haar huwelijk. In 1911 vertrok ze, samen met haar vier kinderen, per trein terug naar huis. Eenmaal terug in Nederland ontpopte ze zich als een vurig voorvechtster voor het vrouwenkiesrecht.