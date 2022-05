Aantal meldingen over ratten in Amsterdam meer dan verdubbeld

Wethouder Jakob Wedemeijer spreekt van een zorgelijke stijging. "Er wordt nog geen alarmerende plaagdruk waargenomen, maar er is duidelijk een toename", stelt hij.

Een rattenplaag kan gevaarlijk zijn omdat de beesten ziektes kunnen overbrengen. Ook knagen ratten aan kabels, waardoor kortsluiting of zelfs brand kan ontstaan.

Rattengif is verboden in de openbare ruimte, om te voorkomen dat ratten resistent worden of dat andere dieren ziek worden of doodgaan. De bestrijding gaat vrijwel volledig met (mechanische) vallen. Maar dat is onvoldoende, zegt rattenvanger Johnson Adesida. Hij ziet meer in preventie: het moet voor rat simpelweg minder prettig worden om in de Amsterdam rond te lopen. "De gemeente moet meer afvalcontainers plaatsen, deze veel vaker legen en veel meer gaan schoonmaken", zegt hij.

Voerverbod in delen van de stad

Vorig jaar stond de rattenoverlast in Amsterdam hoog op de agenda. De gemeente voerde toen in grote delen van de stad, zoals in Holendrecht. een voerverbod in. Volgens de GGD is het actief voeren van vogels, eten neerleggen op straat en in tuinen of in het water gooien een van de oorzaken van de rattenoverlast. Op het voeren van dieren staat sinds die tijd een boete van 70 euro. Het is onduidelijk of die boete ooit is uitgedeeld.

De Amsterdamse VVD-fractie stelde voor om ratten af te schieten. Dat plan haalde het niet omdat toenmalig wethouder Laurens Ivens tegen was. '''s Nachts allemaal mensen met geweren die over de straten lopen, bijvoorbeeld in de drukke Pijp; ik zie niet snel gebeuren dat het veiligheid creëert. Er is een breed draagvlak voor het plaatsen van klemmen, dat lijkt mij een betere methode", zei hij.