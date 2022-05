Pub vs. publisher: modeblad Vogue eist dat café in Engels gehucht naam aanpast

Het graafschap Cornwall staat niet bepaald bekend als bedevaartsoord voor aanbidders van haute couture. Toch veronderstelde het Amerikaanse modeblad Vogue dat er bij zijn publiek wel eens verwarring zou kunnen ontstaan over de connectie tussen het magazine en een pub in het uiterste zuidwesten van Engeland: de Star Inn at Vogue. De duivel draagt Prada en drinkt pints, moet Vogue gedacht hebben.

Hoewel de pub al meer dan tweehonderd jaar bestaat en het blad al 129 jaar, kwamen juristen van uitgever Condé Nast pas afgelopen maart op het idee om de eigenaar van de pub een brief te sturen met de eis om de naam te veranderen. En of de uitbaters van het dorpscafé daar graag binnen een week op wilden reageren.

"In eerste instantie dacht ik dat iemand uit het dorp me in de maling probeerde te nemen", zegt eigenaar Mark Graham tegen de BBC. "Maar kennelijk was de brief echt."

Madonna

En dus besloot Graham met zijn vrouw Rachel een brief terug te sturen aan Vogue. "Aan de ene kant vond ik jullie brief zeer interessant, maar aan de andere kant ook hilarisch komisch", schreef hij. "Wij waren eerst."

Graham legde uit dat de pub, door de lokale bewoners The Vogue genoemd, niet alleen veel ouder is dan het modemagazine, maar ook dat Vogue de naam van het gehucht is waar de pub ligt. En dat dat gehucht nóg veel ouder is dan de kroeg.

"Ik veronderstel dat jullie de inwoners van het echte Vogue niet om toestemming gevraagd hebben toen jullie de naam kozen in een versie met alleen kapitalen. Ik veronderstel ook dat Madonna geen toestemming heeft gevraagd om het woord Vogue te gebruiken toen ze in 1990 een liedje maakte met dezelfde naam", vervolgde Graham. "Het staat jullie beiden vrij de versie zonder kapitalen te gebruiken zonder onze toestemming."

De Grahams runnen de pub al zeventien jaar en zijn niet van plan de naam aan te passen, schreven ze Vogue: "Het is een categorisch NEE."

Even googelen

Hoewel de brief dreigend overkwam, kunnen ze er vooral om lachen. "Het is ongelooflijk dat iemand in deze tijd niet even googelt en ziet dat Vogue een gehucht in Cornwall is. Het gezond verstand had kennelijk een dagje vrij genomen."

Afgelopen week kwam er een nieuwe brief binnen. Uitgever Condé Nast legde uit regelmatig Companies House, vergelijkbaar met onze Kamer van Koophandel, in de gaten te houden. Daar popte de pub op toen de Grahams een andere rechtspersoon voor hun pub hadden gekozen. "U heeft helemaal gelijk dat we in dit geval geen brief hadden gestuurd als ons team wat meer research had gedaan."