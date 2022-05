Meest gestreamde artiest ter wereld, maar waarom hoor je Bad Bunny hier niet?

Dat veel Nederlanders nog nooit van Bad Bunny gehoord hebben, ligt volgens Halman ook aan de radiostations. "Er zijn er niet veel die hem draaien, waardoor zijn muziek niet bekend is bij het grote publiek hier in Nederland," denkt Halman.

"We zijn heel erg geprogrammeerd om in hokjes te denken: 'Nee, wij draaien alleen maar dit'. De reden dat FunX zo populair is geworden, is omdat wij ruimte geven aan genres die normaal gesproken niet gedraaid worden. Ik vind dat de radio meer een afspiegeling moeten zijn van wat er leeft. Als nummers te groot worden en je kan er niet meer omheen, dan worden radiostations min of meer geforceerd het te draaien. Kijk maar naar de zomerhit Danza Kuduro, dat is een nummer dat ze normaal niet zouden draaien, maar wij deden dat allang."

In het nachtleven hoor je de superster meer en hij was een paar jaar terug de hoofdact op het latin-festival Pal Mundo. Toch merk je dat ook de nachtclubs voorzichtig zijn met dit genre. Nachtburgemeester van Amsterdam, Ramon de Lima, heeft er een verklaring voor: "Programmeurs van populaire clubs kijken naar wat in track is. In Nederland is hij qua streaming nog niet populair, uiteindelijk reageren clubs daarop."

Ook hij denkt dat de sleutel onder meer ligt bij radiostations: "Daarom heb je mensen nodig zoals Fernando, om programmeurs bij de radio en evenementen kennis te laten maken met andere muziek. Op die manier krijg je diversiteit in de nacht, en zo ook overdag."