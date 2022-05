Zijn Oekraïense tegenoffensieven een teken aan de wand?

"Oekraïne kan steeds meer gebruik maken van geleverd materieel", zegt Osinga. "En de Russische troepen lijken deels gedemoraliseerd. Er komen verhalen van het front dat ze niet meer bereid zijn om orders op te volgen. Maar dat zijn slechts verhalen, zeker weten doen we het niet."

Westerse hulp

Toch is de westerse hulp op het slagveld volgens De Kruif vooralsnog beperkt. "De grotere wapensystemen zullen we daar pas over maanden zien", stelt hij. "De kracht van het westen ligt op dit moment vooral bij inlichtingen en levering van simpeler wapens."

Of er een grootschalig tegenoffensief komt, zoals de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Koeleba deze week suggereerde, is moeilijk te zeggen. "Zelensky heeft die boodschap een dag later alweer wat getemperd", benadrukt Oost-Europadeskundige Bob Deen.