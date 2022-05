Gewonden door aanval met mes in trein Herzogenrath bij Kerkrade

Bij een aanval met een mes in een trein net over de grens bij Kerkrade zijn ten minste drie passagiers gewond geraakt. De dader is overmeesterd en aangehouden door een politieagent die vrij was en in de trein zat, meldt de politie.

Het gebeurde vanochtend rond 07.40 uur. Waarom de man medepassagiers stak, is niet bekend. De recherche onderzoekt zijn identiteit. De gewonden zijn buiten levensgevaar en worden in ziekenhuizen in de omgeving behandeld.

Ook onbekend is of er Nederlanders in de trein zaten. De politie zegt zich te ontfermen over de getuigen. Het spoor bij Herzogenrath is afgesloten.