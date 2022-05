Baas Britse verzekeraar: 'Hoe hoger mijn functie, hoe openlijker het seksisme'

De bestuursvoorzitter van de Britse verzekeraar Aviva krijgt veel bijval nadat ze te maken had gekregen met seksistische opmerkingen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Afgelopen maandag suggereerde een aandeelhouder dat ceo Amanda Blanc (een vrouw) niet "de juiste man voor de taak" was, schrijft zakenkrant City A.M. Een tweede vroeg zich af of Blanc "een broek" zou moeten dragen. Weer een ander feliciteerde het bestuur met de hoge mate van genderdiversiteit, om daarna te zeggen: "Ze zijn zo goed in basale huishoudelijke activiteiten."

Blanc schrijft op LinkedIn dat ze na ruim dertig jaar in de financiële dienstverlening "behoorlijk gewend is aan seksistische en kleinerende opmerkingen". En hoe graag ze ook wil dat het beter gaat, het wordt alleen maar erger. "Hoe hoger de functie die ik vervul, hoe openlijker het onacceptabele gedrag is."

Opvallend genoeg werden dit soort uitspraken eerder bijvoorbeeld alleen op kantoor gedaan, maar nu dus in het openbaar. "Het feit dat mensen deze opmerkingen nu maken in een openbare aandeelhoudersvergadering, is voor mij persoonlijk een nieuwe ontwikkeling."

Aviva-voorzitter George Culmer noemde de opmerkingen maandag tegenover de aandeelhouders "simpelweg ongepast" en zei dat hij die in de toekomst niet meer wil horen. "Ik ben verbijsterd, om eerlijk te zijn."

Onderdelen afgestoten

Ook op LinkedIn worden de opmerkingen "verbijsterend" genoemd, en "schokkend". Iemand schrijft dat ze haar "bloed deden koken". Een ander schrijft dat seksisme de belangrijkste reden voor haar was om "vroeg in mijn carrière weg te gaan uit de financiële sector/het bankwezen". Blanc zelf zegt de steun die ze kreeg na de aandeelhoudersvergadering zeer te waarderen.

Toen Blanc in juli 2020 aan het roer kwam van Aviva, was de beurswaarde ver teruggevallen. Ze beloofde de verzekeraar te stroomlijnen en heeft al acht onderdelen afgestoten, schrijft het FD. In maart maakte het bedrijf bekend 4,75 miljard pond (5,6 miljard euro) terug te geven aan beleggers. Op de beurs steeg de koers met bijna de helft.