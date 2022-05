Voor het eerst planten gekweekt in maangrond

Amerikaanse wetenschappers hebben voor het eerst planten laten groeien in grond die van de maan afkomstig is. De ontdekking dat planten kunnen ontkiemen in de buitenaardse bodem kan van groot belang zijn voor toekomstige ruimtemissies, maar heeft mogelijk ook toepassingen hier op aarde.

"Alles ontkiemde. We stonden er echt van te kijken", zegt een van de wetenschappers, Anna-Lisa Paul, enthousiast. "We stonden echt perplex, dit hadden we niet voorspeld."

De onderzoekers hadden eerder al eens planten laten groeien in aardse aarde die sterk lijkt op maangrond. Daarom kregen ze van NASA bij hoge uitzondering de kans om een volgend experiment met echt maanstof uit te voeren: het team kreeg 12 gram materiaal dat was verzameld tijdens Apollomissies 11, 12 en 17.

Het team gebruikte piepkleine bloempotjes ter grootte van een vingerhoed om de plantjes te laten ontkiemen. Daarin werd telkens 1 gram grond, voedingsstoffen, water en wat zaadjes van de bloem Arabidopsis gelegd. Er werd gekozen voor deze plant omdat hij stug is en het hele genoom ervan in kaart gebracht is.

Moeilijk