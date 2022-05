Dodental hotelexplosie Cuba op 45, dag van nationale rouw

Op Cuba is de bergingsoperatie beëindigd bij het luxehotel dat vorige week vrijdag werd verwoest door een gasexplosie. Het officiële dodental is opgelopen tot 45 nadat er afgelopen dag nog een laatste lichaam werd geborgen. Dat was de laatste vermiste.

Van de 98 mensen die gewond raakten, liggen er nog zestien in het ziekenhuis, onder wie vier kinderen. Zes van de gewonden zijn nog in kritieke toestand.