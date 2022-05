Eerste afbeelding van 'ons eigen' zwarte gat in Melkweg

De eerste 'foto' van het superzware zwarte gat in het centrum van onze Melkweg is een feit. Vanmiddag presenteerde een team van meer dan 300 wetenschappers de afbeelding van Sagittarius A* op meerdere gelijktijdige persconferenties.

De afbeelding toont een wazige oranje-geel-witte ring tegen een zwarte achtergrond. Op drie plekken is de ring dikker en witter van kleur. In het midden is het zwart: daar bevindt zich de zogeheten schaduw van het zwarte gat.

Volgens de onderzoekers vormt dit resultaat het overtuigende bewijs dat Sagittarius A* inderdaad een zwart gat is. Het resultaat is in zes artikelen beschreven en wordt vandaag gepubliceerd in een speciale uitgave van The Astrophysical Journal Letters.

De onderzoekers maakten de afbeelding met de Event Horizon Telescope, een wereldwijd netwerk van onderling verbonden radiotelescopen. De afbeelding is gebaseerd op radiostraling die afkomstig is van de rand van het zwarte gat en gelijktijdig door acht telescopen is opgevangen.