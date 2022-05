Kartel slaat terug met gewelddadige 'lockdown' in Noord-Colombia

Bedrijven en scholen moesten sluiten, burgers mochten hun huis niet uit - zelfs niet om eten te kopen - en er werden wegversperringen opgetrokken. Meer dan honderd gemeenten in het noorden van Colombia waren vanaf donderdag opgezadeld met een soort lockdown.

Maar niet vanwege een nieuwe corona-uitbraak; het was een wraakactie van het belangrijkste drugskartel van Colombia. De Clan del Golfo liet zijn macht gelden vanwege de uitlevering van zijn leider Dario Antonio Úsuga aan de Verenigde Staten, vorige week.

De "gewapende staking", zoals het kartel de actie noemde, leidde tot een forse geweldsuitbarsting. Minstens drie burgers die zich niet aan de voorschriften van het kartel hielden werden gedood, net als drie militairen, zegt het ministerie van Defensie.

Maar er zijn ook berichten dat het aantal slachtoffers fors hoger ligt. Het speciale vredestribunaal dat werd opgericht na het akkoord tussen de Colombiaanse regering en de extreemlinkse FARC in 2016 maakt melding van 24 burgerdoden.

Daarnaast werden er 180 voertuigen in brand gestoken van mensen die toch de straat opgingen. Het kartel maakte z'n eisen kenbaar via Whatsapp-berichten, pamfletten en graffiti op openbare plaatsen. De "gewapende staking" wordt door guerrillagroepen in Colombia vaker ingezet, maar lang niet altijd met zulke grote gevolgen.

'Belangrijkste drugsbaas sinds Escobar'

Volgens de Colombiaanse president Duque was de arrestatie en uitlevering van Úsuga, ook bekend als Otoniel, een grote overwinning op de georganiseerde misdaad. Otoniels val is alleen te vergelijken met die van drugsbaron Pablo Escobar in de jaren 90, aldus de president.

Maar als de "gewapende staking" iets aantoont is het dat Úsuga's uitlevering hooguit een pyrrusoverwinning is, zeggen analisten. Ook zonder hem aan het hoofd kan de Clan del Golfo een groot deel van Colombia dagenlang terroriseren. Buiten de steden hebben gewapende groepen de controle over flinke territoria.