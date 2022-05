Apple stopt na twintig jaar met iPod, 'maar de muziek leeft voort'

Hoewel de iPod en de latere iPhone in het huidige streamingtijdperk een vaste waarde zijn geworden, werd de lancering van de iPod in 2001 gezien als een groot risico voor Apple. Het bedrijf zat financieel aan de grond na een bijna-faillissement en de verwachting was niet dat een draagbare muziekspeler het bedrijf van Steve Jobs uit het slop zou gaan trekken.

Desalniettemin gebeurde dat: de witte rechthoek kreeg felle kleurtjes, het zwart-witscherm werd een kleurenscherm, de iPod werd kleiner, kreeg een touchscreen en baande technisch de weg voor apparaten als de iPhone (2007) en de iPad (2010). Ondertussen groeide Apple uit tot een van de grootste techbedrijven, dat in januari korte tijd een marktwaarde had van 3 biljoen dollar (3000 miljard), een record.

iPhone zonder telefoon

Het einde van de iPod komt niet onverwacht. In 2014 hield Apple al op met de productie van de klassieke iPod met het klikkende wiel in het midden. In de jaren daarna verdwenen ook de kleinere modellen Shuffle en Nano en op dit moment - zolang de voorraad strekt - wordt alleen nog de zevende generatie iPod Touch verkocht.

De populariteit van de iPod liep terug sinds de lancering van de iPhone. Tegenwoordig wordt de iPod in design en functionaliteit door veel mensen vooral gezien als een iPhone zonder telefoon. In de afgelopen jaren kelderden de verkoopcijfers dan ook snel. In 2014 maakte Apple voor het laatst de verkoopcijfers van de iPod bekend: 14,4 miljoen. Sindsdien maakte de iPod minder dan 1 procent uit van de totale verkopen van Apple.