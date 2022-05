In beeld: langste hangbrug voor voetgangers ter wereld

De brug hangt aan zes stalen kabels met een trekkracht van 360 ton per kabel. Bezoekers kunnen bij het beginpunt komen met een kabelbaan of via een looppad.

Een wandeling over de brug is niet gratis. Wie de vallei van de Mlýnský potok via de brug wil oversteken moet daar 350 Tsjechische kroon voor neertellen, omgerekend zo'n 14 euro. Er geldt eenrichtingsverkeer op de brug. Als je weer terug wilt komen bij het beginpunt moet je een pad van twee kilometer volgen.

Het vorige record voor langste hangbrug voor voetgangers was in handen van de Arouca 516. Die brug werd vorig jaar geopend in Portugal en is - de naam geeft het al een beetje weg - 516 meter lang.