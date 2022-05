Kamer stemt in met verhoging maximumstraf doodslag (naar 25 jaar), juristen zijn verdeeld

Veel straffen worden niet op basis van de maximale strafmaat gegeven. Ook in dit geval zullen straffen veelal lager uitvallen dan wat een rechter maximaal mag geven. Toch vindt Jack Keijzer van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers het wel van groot belang dat de rechter een hogere straf kán opleggen. "Er zijn doodslagen te bedenken die zo gruwelijk zijn dat een heel hoge straf passend en geboden is."

Hij vindt het verschil tussen moord en doodslag nu namelijk wel groot. "Het is soms een hele enge scheidslijn die voor nabestaanden niet te begrijpen is", zegt hij. "Als een slachtoffer met vijftig messteken om het leven wordt gebracht, maar moord kan niet bewezen worden, dan is een straf van 15 jaar eigenlijk onacceptabel."

Begrijpelijke emotie

Soeteman begrijpt naar eigen zeggen heel goed dat nabestaanden willen dat mensen lang worden opgesloten. "Maar het kabinet moet denk ik niet reageren vanuit die begrijpelijke emotie, maar moet breder kijken. Als we het zien in andere straffen en de verhouding, dan vinden we dat die 15 jaar voldoet." Hij wijst erop dat dat de strafmaat eerder ook al behoorlijk is verhoogd. Vroeger kwam een veroordeelde na het uitzitten van twee derde van de straf op vrije voeten. Maar nu kom je maximaal twee jaar eerder vrij.

Rechter Willem Korthals Altes, die als rechter geen mening heeft over verhoging van de maximumstraf, wijst er bij Spraakmakers op dat de rechter meer armslag kan krijgen bij het bepalen van een straf. "Je legt niet zo makkelijk de maximale straf op, want dat betekent: erger kan het niet. Maar je krijgt als rechter wel de ruimte om een hogere straf op te leggen omdat het een heel erge daad is." Hij verwacht overigens niet dat de maximale straf vaak zal worden opgelegd. "Het zal een enkele keer gebeuren."