Nibud overstelpt met vragen over geldzorgen, ook middeninkomens aan de lijn

"We zijn druk met de minima. Maar er is een veel grotere groep daarboven, de lagere middenklasse, die niet in beeld is bij gemeenten en het Rijk, maar die wel heel erg wordt geraakt", zei Peter Heijkoop namens de VNG daarover eerder tegen Nieuwsuur.

Volgens Heijkoop, die ook wethouder is in Dordrecht, zijn het mensen met een baan die gewoon geen mogelijkheid zien om niet in de schulden te komen "Ik vind dat heel confronterend."

Vakbond FNV deed in april onderzoek onder bijna 20.000 leden over de effecten van inflatie op hun leven. Hieruit bleek dat werkenden in distributiecentra, schoonmaak, Schiphol en de beveiligingssector hard worden geraakt. Net als uitkeringsgerechtigden.

Maaltijd overslaan

Zo'n 63 procent van de ondervraagden heeft het financieel te krap. Zij kampen met angsten voor schulden, besparingen op dagelijkse boodschappen (59 procent) en kopen geen kleding meer voor zichzelf of de kinderen (35 procent). Zes procent slaat zelfs maaltijden over.

Begin vorige maand zei premier Rutte dat alle Nederlanders dit jaar "iets" armer zullen worden. "De eerlijkste boodschap aan Nederland is dat de overheid dit niet allemaal kan oplossen." Landelijk zijn er wel regelingen getroffen om Nederlanders te compenseren.

Zo krijgen minima een hogere tegemoetkoming via de gemeenten voor de hoge energierekening. Ook werd al de accijns op brandstoffen per 1 april verlaagd. De btw op energie, dus gas en elektriciteit, gaat per 1 juli omlaag naar 9 procent.