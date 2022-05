Minister Hoekstra in Oekraïne, ontmoet later vandaag Zelensky

Minister Hoekstra is in Oekraïne. Hij is samen met zijn Duitse collega Baerbock naar het land gereisd, maar heeft daar verder een eigen programma. Het is de bedoeling dat Hoekstra de Oekraïense president Zelensky, minister van Buitenlandse Zaken Koeleba en parlementariërs ontmoet.

Ook staat een bezoek aan de Nederlandse ambassade in Kiev op het programma. De ambassade was om veiligheidsredenen een tijd verplaatst naar de westelijkse stad Lviv en opereerde ook een paar weken vanuit Polen. Sinds kort is de ambassade in Kiev weer bezet en Hoekstra zal de diplomatieke post vandaag officieel openen.

Hoekstra is ook naar Irpin gegaan, een voorstad van Kiev, die zwaar getroffen is. Hij werd daar rondgeleid en toonde zich onder de indruk.

Rutte spreekt later deze week Oekraïens parlement toe

Het is de eerste keer sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari dat een Nederlandse bewindspersoon Oekraïne aandoet. Doel van het bezoek is vooral om de Oekraïners een hart onder de riem te steken en opnieuw steun toe te zeggen.

Donderdag spreekt premier Rutte het Oekraïense parlement toe. Dat gebeurt via een videoverbinding. Eerder richtte hij zich al in een videoboodschap tot de Oekraïënse bevolking. En Zelensky heeft, ook via een beeldverbinding, de Tweede Kamer toegesproken.