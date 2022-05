Vrees voor geweld in abortusconflict VS: 'De strijd verhardt'

Geweld is niets nieuws in het Amerikaanse abortusdebat. In 1996 liet Eric Rudolph een bom afgaan tijdens de Olympische Spelen in Atlanta vanwege het "walgelijke toelaten van abortus op aanvraag". Later pleegde hij nog twee aanslagen op abortusklinieken. Bij andere aanslagen kwamen in totaal elf mensen om.

Nu een uitgelekt ontwerpvonnis erop lijkt te wijzen dat het Hooggerechtshof een eind gaat maken aan het recht op abortus, dreigt de vlam echt in de pan te slaan. Afgelopen nacht werd al een aanslag gepleegd op het kantoor van een anti-abortusorganisatie in Wisconsin.

"Het wordt een harde, emotionele strijd", voorspelt Amerikadeskundige Kenneth Manusama, gespecialiseerd in Amerikaans recht. "Het is een symptoom van de polarisatie in het land. Daarin is abortus hét brandpunt."

Schade in het kantoor waar brand werd gesticht: