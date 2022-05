Militairen geschorst na ongeval met heftruck op vliegbasis Leeuwarden

Drie militairen van de luchtmacht zijn geschorst vanwege een ongeval met een heftruck vorige maand op vliegbasis Leeuwarden. Daarbij raakten twee militairen ernstig gewond.

Het ongeluk gebeurde op een feest van een eenheid van de luchtmacht. De marechaussee doet onder leiding van het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar het ongeval. De drie militairen zijn mede naar huis gestuurd om de rust en orde op het luchtmachtonderdeel te herstellen, meldt defensie.

In het kader van het lopende onderzoek wil een defensiewoordvoerder verder geen details geven. Hij wil enkel kwijt dat "er nogal wat gebeurd is" op de basis en dat de luchtmacht in het kader van de transparantie meldt dat de militairen zijn geschorst. "We merken dat daardoor de rust wederkeert."