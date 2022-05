Duitse politie verdenkt Nederlanders van uitbuiten arbeidsmigranten

De Duitse politie heeft in de regio Kleve, in de buurt van Nijmegen, doorzoekingen gedaan in acht panden die door Nederlanders werden verhuurd aan arbeidsmigranten. De panden waren volgens de Duitse politie zwaar vervallen en verwaarloosd.

Twee Nederlanders, managers van een uitzendbureau, worden ervan verdacht dat ze die panden voor veel te hoge huurprijzen aan buitenlandse werknemers hebben verhuurd, vooral aan Roemenen. De twee managers zouden de precaire financiële situatie van de slachtoffers hebben misbruikt. Niet duidelijk is of zij zijn gearresteerd.

Ook zouden ze de gebruik hebben gemaakt van het gebrek aan talenkennis van de arbeidsmigranten om hen te misleiden en een veel te hoge huur te laten betalen. De autoriteiten doen onderzoek naar de panden.

'Miserabele woonsituaties'

De Duitse en Nederlandse politie controleerden begin dit jaar ook de onderkomens van ruim 140 in Nederland werkzame arbeidsmigranten, vooral Roemenen en Bulgaren die via uitzendbureaus werkten in Nederlandse slachterijen.

In de panden in Emmerich en Geldern was de brandveiligheid onvoldoende. Ook waren er schimmel en ongedierte in de panden aanwezig en werden andere tekortkomingen vastgesteld. De Arbeidsinspectie zei destijds dat de werknemers "ernstig benadeeld worden" door uitzendbureau in het grensgebied.

Gisteren uitte de inspectie in zijn jaarverslag kritiek op de arbeidsmigratie in Nederland. De baten van arbeidsmigratie komen veelal bij werkgevers terecht, terwijl de samenleving de kosten draagt, zei de inspectie. Over de huisvesting van de arbeidsmigranten schreef de inspectie dat de keuze voor meer migratie "in toenemende mate miserabele woonsituaties oplevert".