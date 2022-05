Kolkend smeltwater verwoest belangrijke brug in Pakistan na hittegolf

Een brug in Hassanabad, in het noorden van Pakistan, is verwoest door een kolkende watermassa. Het hoogwater in de rivier Hunza sloeg een groot deel van de brug weg.

Plaatselijke autoriteiten hadden voorzorgsmaatregelen genomen. Er raakte dan ook niemand gewond.

Door het instorten van de brug is de Karakoram Highway, een belangrijke verbindingsweg naar China, onderbroken. Dat is een grote tegenslag voor handelaren. Ook zitten honderden toeristen vast.

Het moment van de instorting werd gefilmd: