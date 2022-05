Zeker 7 doden bij bosbranden in Siberië

Door hevige bosbranden in de Siberische regio Krasnojarsk zijn de afgelopen dagen zeker zeven doden gevallen en negentien gewonden. Onder de gewonden zijn zes brandweermannen, meldt persbureau TASS.

In het gebied werden 273 brandhaarden geteld. Meer dan 800 huizen en gebouwen werden verwoest. In het dorp Talasjanka zijn volgens de autoriteiten drie mensen omgekomen, onder wie twee kinderen. Die plaats ligt ongeveer 200 kilometer ten noorden van de stad Krasnojarsk. In het dorp Nikolsk, 300 kilometer ten westen van Krasnojarsk vielen twee doden. Twee andere mensen kwamen om het leven door een brand in de stad Atsjinsk, ten westen van Krasnojarsk.

Harde wind bemoeilijkte het bluswerk, maar volgens de autoriteiten zijn alle branden nu onder controle. Vanwege de hevige bosbranden heeft de regio de noodtoestand uitgeroepen.