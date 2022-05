Man rijdt onder invloed huis van gezin in Oss binnen

Een 42-jarige automobilist uit Geffen is vanochtend vroeg een huis in Oss binnengereden. Dit gebeurde rond 05.00 uur. De auto belandde in de woonkamer. De bewoners bleven ongedeerd.

"De automobilist is rechtdoor gereden bij een T-splitsing waar hij links of rechts moest", laat een woordvoerder van de politie weten bij Omroep Brabant. "We hebben hem aangehouden voor rijden onder invloed."

Een getuige zegt dat de automobilist precies tussen een boom en een lantaarnpaal moet zijn door gereden voordat hij door het raam in de woonkamer knalde en binnen tot stilstand kwam. Toen de hulpdiensten aankwamen, stonden de bewoners met hun kleine kinderen op straat. De achterlichten van de auto in de woonkamer brandden nog.

Een troostbeertje

De brandweer heeft het huis nagekeken. Vooralsnog ziet het er naar uit dat het niet gestut hoeft te worden. De kinderen van de bewoners hebben van de brandweer een knuffel - een troostbeertje - gekregen om te bekomen van de schrik. Ook mochten ze ter afleiding even in de brandweerauto kijken.