Tv-bekendheid en kunsthistoricus Sis van Rossem (77) overleden

Kunsthistoricus en tv-persoonlijkheid Sis van Rossem is overleden. Dat meldt het magazine Maarten! waar ze werkzaam voor was. Ze was vooral bekend van programma Hier zijn de Van Rossems, waarin ze samen met haar broers Maarten en Vincent van Rossem steden bezocht en vertelde over bijzondere plekken.

Van Rossem (77) overleed op woensdag, meldt Maarten! Twee dagen eerder was ze in een ziekenhuis in Utrecht opgenomen na een val in haar woning.

Sis van Rossem, die eigenlijk Mary heette, werd in 2015 bij het grote publiek bekend door het eerste seizoen van Hier zijn de Van Rossems. De serie trok meer dan een miljoen kijkers. Op dit moment wordt het achtste seizoen uitgezonden en de opnames voor een volgende reeks waren al bezig.

Authentiek en kritisch

Voor het blad Maarten! schreef ze sinds 2018 columns. Oud-redacteur Ieke Schout blikt op de site van het blad terug op de samenwerking. Volgens haar was de kunsthistoricus eerlijk, authentiek en altijd kritisch. "Werken met Sis vroeg om een flinke laag eelt op de ziel. Een kleine tekstuele ingreep kon al reden zijn om er per mail ongenadig van langs te krijgen. 'Wat een gepruts. Nu moet ik er weer bovenop zitten alsof ik het werk van een eerstejaars corrigeer.'"

Toch benadrukt Schout dat het nooit de intentie was van Van Rossem om te kwetsen. Haar columns werden door de lezers verslonden, schrijft Schout.

Tv-succes

Volgens de oud-redacteur had Sis van Rossem een hoofdrol in Hier zijn de Van Rossems. "Haar deskundigheid op het gebied van kunstgeschiedenis imponeerde en de manier waarop ze haar broers, als het nodig was, op hun plek zette, wekte herkenning en bewondering."

Ondanks haar tv-succes, was schrijven veel belangrijker voor Van Rossem. "Schrijven heeft mijn diepe liefde. Ik heb mijn hele leven geschreven, als klein kind al. Sinds mijn 25ste schrijf ik elke avond de dag van mij af. Zo kan ik de dag afbouwen en rustig naar bed", zo zei ze tegen Schout.

In de talkshow Op1 legde Van Rossem twee jaar geleden uit waarom ze meedeed aan het tv-programma met haar broers: