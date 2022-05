Tweevoudig Louis d'Or winnaar Hans Croiset stopt met acteren

"Het is genoeg geweest. Ik ben 86, langer doorgaan zou belachelijk zijn. Veel mensen zullen het zich niet voor kunnen stellen, maar een avond spelen is topsport. Ik merk dat ik daar te oud voor word; je gaat toch elke dag een beetje achteruit. Daarom wil ik stoppen voordat ik lastig word voor m'n collega's."

Croiset stamt uit een acteursgeslacht. Hij is de eerste zoon van acteur en regisseur Max Croiset en actrice Jeanne Verstraete en de oudere broer van acteur Jules Croiset. Verder is hij een neef van de in 2000 overleden acteur Coen Flink (een van de opa's in Oppassen!!!) en de in 2017 overleden televisieregisseur Guus Verstraete jr.

'Koningsrol in De Vader'

Croiset maakte zijn theaterdebuut in 1953 in het stuk De getemde feeks bij het Rotterdams Toneel. Sindsdien was hij te zien in bijna honderd toneelrollen bij diverse gezelschappen en in films zoals A Bridge too Far over de Operatie Market Garden in de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast regisseerde hij toneelstukken en opera's en was ook toneelleider. Hij was de oprichter van het Publiekstheater (later Toneelgroep Amsterdam), Het Nationale Toneel en Het Toneel Speelt.

Tweemaal in zijn carrière won hij de prestigieuze toneelprijs Louis d'Or voor beste mannelijke acteur. In 1980 voor zijn rol in Antigone en de laatste keer in 2017 voor zijn rol als de dementerende André in De Vader. "Croiset speelt als André een koningsrol in De Vader, roemde de jury hem. "Tot op de millimeter perfect geacteerd, toont hij vol overtuiging zijn geweldige vakmanschap."

Vanaf 14 mei is op YouTube een documentaire te zien over Hans Croiset, gemaakt door cabaretier Freek de Jonge en zijn vrouw Hella, een nicht van Croiset.