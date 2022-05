Internationale club stedenbouwers gaat helpen bij wederopbouw Oekraïne

"Het zijn allemaal mensen die al een link met Oekraïne hebben, bijvoorbeeld omdat ze hier eerder werkzaam zijn geweest", vertelt Treffers. "Of met een dusdanige staat van dienst dat we hun hulp goed kunnen gebruiken."

Verder zijn er verschillende onderzoekers bij de denktank betrokken, zoals historici gespecialiseerd in naoorlogse wederopbouw en ook erfgoedexperts. Dat laatste is belangrijk, aldus Treffers: "Herstel je een stad bijvoorbeeld identiek aan hoe die ooit was, zoals ze in Warschau gedaan hebben, of pas je het aan aan de tijd? Dat zijn gevoelige thema's waar je ruimte voor moet nemen en waar debat over gevoerd moet kunnen worden."

Woonruimte voor vluchtelingen

De denktank is vandaag gelanceerd en bevindt zich nog in de beginfase. "De volledige ngo wordt nu opgebouwd, wat transparant moet gebeuren", zegt Treffers. "En er lopen nog gesprekken met andere deskundigen die zich bij Ro3kvit willen aansluiten. We verwachten uiteindelijk met zo'n vijftig experts aan de slag te gaan."

