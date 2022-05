Fortuyn 20 jaar geleden vermoord: vlag halfstok en herdenkingen

De 54-jarige Fortuyn werd op 6 mei 2002 op het Mediapark in Hilversum doodgeschoten, toen hij na een radio-interview op weg was naar zijn auto. De dader, milieuactivist Volkert van der Graaf, kon kort daarna worden aangehouden.

Fortuyn was voor zijn politieke carrière bijzonder hoogleraar arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid aan de Erasmus Universiteit. Ook schreef hij columns voor Elsevier.

In 2001 werd Fortuyn lijsttrekker voor Leefbaar Nederland. Daar werd hij op 10 februari 2002 weggestuurd wegens uitspraken die in de ogen van het partijbestuur niet door de beugel konden. Zo noemde hij in een Volkskrant-interview de islam "een achterlijke cultuur" en was hij kritisch op het Nederlandse migratiebeleid.

Daarna werd hij lijsttrekker van zijn eigen Lijst Pim Fortuyn (LPF), waarmee hij in korte tijd veel populariteit vergaarde door zich af te zetten tegen de op dat moment regerende partijen en met name de PvdA. LPF behaalde bij de landelijke verkiezingen op 15 mei, na de dood van Fortuyn, 26 zetels, een recordwinst. De partij was onderdeel van het kabinet-Balkenende I, dat kort daarna viel na interne strubbelingen in de partij. LPF werd begin 2008 opgedoekt.

Fortuyn was ook lijsttrekker van lokale partij Leefbaar Rotterdam. Die partij werd in maart 2002 de grootste partij in Rotterdam.

'Een tijd voor en na Fortuyn'

De politicus werd eerst begraven in zijn geboorteplaats Driehuis, Noord-Holland. Later werd hij herbegraven in Italië, waar hij een vakantiewoning had.

Nog altijd komt de naam van Fortuyn terug in de politiek. Premier Rutte zei twee weken geleden nog dat de politicus van enorme betekenis is geweest voor Nederland. "Er is altijd een voor en een na Fortuyn." Volgens de premier is er sinds Fortuyn meer het besef "dat maatschappelijke vraagstukken zich niet beperken tot de financieel-economische agenda".

Vandaag verscheen een onderzoek van EenVandaag waaruit blijkt dat twee derde van de Nederlanders twintig jaar na de moord positief is over Fortuyn en zijn ideeën. Het programma ondervroeg 30.000 leden van hun opiniepanel. Van hen vindt 72 procent dat de politicus belangrijk geweest is voor ons land.