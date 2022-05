Arrestaties na knokpartij aan boord KLM-vlucht naar Amsterdam

Op Schiphol zijn zes Britten opgepakt vanwege een vechtpartij aan boord van een vliegtuig. Het gebeurde op een KLM-vlucht vanmorgen van Manchester naar Amsterdam. Een van de zes mannen raakte lichtgewond, meldt de Koninklijke Marechaussee.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de knokpartij. Op Twitter staat een video van het incident. Daarop is te zien dat een een aantal mannen op een persoon in lijkt te slaan. "Dit is een vliegtuig verdomme", roept een van de passagiers in het Engels.