Piloot gewond bij ongeluk met zweefvliegtuig Terlet

Op vliegveld Terlet, vlak bij Arnhem, is een ongeluk gebeurd met een zweefvliegtuig. De piloot is daarbij gewond geraakt, hij was de enige inzittende van het toestel. De man is aanspreekbaar, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 16.45 uur. Waarschijnlijk ging er iets mis bij het opstijgen van het vliegtuig, zegt een verslaggever van Omroep Gelderland die op het vliegveld is.

De precieze toedracht is nog onduidelijk. De afdeling luchtvaarttoezicht van de politie doet daar onderzoek naar.