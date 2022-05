Loopbrug op 29,5 meter hoogte boven het centrum van Rotterdam

In Rotterdam kun je eind deze maand een drie kwartier lange wandeling maken op bijna dertig meter hoogte. De Rooftop Walk voert over de daken van een aantal hoge gebouwen in het centrum van de stad.

Tussen het dak van het World Trade Center en dat van de de Bijenkorf komt een zestig meter lange loopbrug die onder andere uitzicht biedt op de Coolsingel. De Rooftop Walk wordt uitgerold van 26 mei tot en met 24 juni, meldt Rijnmond.

De wandeling begint met het beklimmen van een trap op het Beursplein waarna de wandelaar het dak bereikt van het WTC, op 29,5 meter hoogte. Via de luchtbrug over de Coolsingel kom je op het dak van de Bijenkorf terecht. Daar kun je via het dak van de parkeergarage weer naar beneden wandelen, naar de Aert van Nesstraat.