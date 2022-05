Wekdienst 5/5: Nederland viert Bevrijdingsdag • OPEC overlegt over olieprijzen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Bevrijdingsdag wordt na twee jaar met coronamaatregelen weer als vanouds gevierd. Premier Rutte ontsteekt in Den Bosch het Bevrijdingsvuur en de dag eindigt met het 5 mei-concert op de Amstel.

De OPEC, de organisatie van olieproducerende landen, komt bij elkaar om te praten over maatregelen om de hoge olieprijs van dit moment te stuiten.

Het ministerie van Justitie komt met nieuwe cijfers omtrent de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Uit de cijfers van maandag bleek dat het doel van 50.000 beschikbare bedden in zicht is.

Wat heb je gemist?

De burgemeester van Wageningen heeft onder toeziend oog van een Britse oorlogsveteraan van 96 om middernacht het Bevrijdingsvuur aangestoken. Dat symboliseert de overgang van de Dodenherdenking naar Bevrijdingsdag. Zo'n 1500 estafettelopers zijn met het vuur onderweg gegaan naar tachtig andere gemeenten. Vandaag wordt het vuur onder meer aangestoken op de veertien Bevrijdingsfestivals in het land. Voor het eerst gaat het ook naar Duitsland: Duitse estafettelopers brengen het vuur vanmiddag van de grens bij Nijmegen naar de Duitse stad Kleef.

Ander nieuws uit de nacht:

Zweden wil opheldering over geplande executie Iraans-Zweedse arts: de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken noemde berichten daarover in Iraanse media "verontrustend". Ze maakte niet bekend wat er uit het onderhoud met haar Iraanse ambtgenoot Amirabdollahian gekomen is.

Colombia levert een van zijn belangrijkste drugshandelaren uit aan VS: Dairo Antonio Usuga (50) ook bekend als Otoniel, is de leider van de Clan del Golfo. Tot hij in oktober vorig jaar werd gearresteerd was hij de meest gezochte drugshandelaar van Colombia.

344 evacués in Zaporizja: er zijn afgelopen dag 344 Oekraïners uit de omgeving van Marioepol geëvacueerd en naar Zaporizja gebracht, zegt de Oekraïense vicepremier Veresjtsjoek op Telegram. Het betreft kinderen, vrouwen en ouderen. Hoeveel van hen afkomstig zijn uit de belegerde Azovstal-fabriek in Marioepol is niet bekendgemaakt. Lees meer over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.

En dan nog even dit:

Voor een voetbalshirtje van je favoriete club of speler moet soms diep in de buidel worden getast. Maar een shirt van 8,4 miljoen euro is wel heel prijzig. Toch is dat het bedrag dat in Londen is neergeteld voor een tricot van Diego Maradona.

De Argentijnse sterspeler zou het na rust hebben gedragen in de roemruchte kwartfinale van het WK in 1986 tegen Engeland, waarin Maradona een doelpunt maakte met de hand. Met nadruk op 'zou', al benadrukt veilinghuis Sotheby's dat er uitgebreid onderzoek is gedaan en dat is vastgesteld dat de in 2020 overleden Maradona het bewuste shirt in de tweede helft heeft gedragen.