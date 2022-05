Tbs voor asielzoeker die medebewoners van azc in Echt neerstak

Een 25-jarige Nigeriaanse bewoner van het asielzoekerscentrum in Echt, die vorig jaar april meerdere mensen in het centrum neerstak en bedreigde, is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank was de man tijdens de steekpartij volledig ontoerekeningsvatbaar.

Op de avond van 21 april liep de man door de kamers en gangen van het azc en riep dat hij iedereen wilde vermoorden. Hij stak vervolgens in op meerdere willekeurige bewoners. Zeven slachtoffers, een vrouw en zes mannen, liepen daarbij - in enkele gevallen levensbedreigende - verwondingen op aan onder meer nek en rug.

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum verkeerde de dader ten tijde van de aanval in een psychose die zijn denken en handelen beïnvloedde. De experts stellen dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was en adviseerden tbs met dwangverpleging. Dat eiste het Openbaar Ministerie twee weken geleden ook.

De rechter gaat hierin mee, meldt 1Limburg. Er was sprake van poging tot doodslag, maar de man was op dat moment volledig ontoerekeningsvatbaar, oordeelde ook de rechtbank.