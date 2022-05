Graven op oorlogsbegraafplaats Nijmegen beklad

Oorlogsbegraafplaats Jonkerbos in Nijmegen is vannacht beklad door onbekende daders. De toegangspoort en meer dan tien graven zijn volgeklad met graffiti.

Op 'Jonkerbos War Cemetery' liggen 1643 geallieerde militairen begraven die tussen 3 september 1939 en 5 mei 1945 op Nederlands grondgebied zijn gesneuveld. Volgens Omroep Gelderland hangen er geen camera's op de begraafplaats en is het daarom onduidelijk wie de graven heeft vernield.

De politie is vroeg in de ochtend een onderzoek begonnen en heeft de begraafplaats afgesloten. De marechaussee neemt het onderzoek later over, omdat het om een militaire begraafplaats gaat.

Volgens een woordvoerder van de politie is het te vroeg om iets over vermoedelijke daders te zeggen. "De forensische opsporing is nog bezig en er wordt naar beelden uit de omgeving gezocht."

Erg aangeslagen

De graven zijn gemaakt van zacht natuursteen dat met veel beleid moet worden schoongemaakt. Ze zijn onder meer beklad met hakenkruizen, leuzen als 'Fuck Poetin', symbolen van het Azov-bataljon en de Oekraïense vlag.

Een van de beheerders van de begraafplaats trof de bekladdingen aan. De beheerders zijn erg aangeslagen, schrijft de regionale omroep.

De politie kan nog niet zeggen of mensen de begraafplaats vanavond mogen bezoeken tijdens de dodenherdenking.