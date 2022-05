Winnaar 12,8 miljoen meldt zich na wekenlange zoektocht bij Staatsloterij

De Staatsloterij heeft eindelijk degene gevonden die bij een trekking op 10 maart 12,8 miljoen euro won. De gelukkige heeft zich na een wekenlange zoektocht gemeld, zegt een woordvoerder van de loterij tegen persbureau ANP.

Afgelopen week zette Nederlandse Loterij, de organisatie achter de Staatsloterij, nog eens alles op alles. Bekend was alleen dat het winnende lot, met nummer FV 74622, verkocht was in Bleiswijk, in Primera Sandra. Alle inwoners van Bleiswijk en omgeving werden daarom opgeroepen te zoeken naar hun lot en het nummer nog eens goed te bekijken.

Zaterdag vloog er bovendien een vliegtuigje met een banner over Bleiswijk en werd er een flyeractie uitgevoerd in de omgeving. Volgens de Staatsloterij heeft de publiciteitscampagne er mede toe geleid dat de winnaar zijn of haar lot opnieuw aan een grondige inspectie heeft onderworpen. Toen bleek diegene inderdaad een lot uit de loterij en 12,8 miljoen euro te pakken te hebben.

Wie de winnaar is, blijft onbekend. Overigens had de nieuwbakken multimiljonair nog wel even kunnen wachten met het claimen van de prijs. Een winnend lot blijft tot een jaar na de trekking geldig.