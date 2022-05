'Bolle Jos' op Nationale Opsporingslijst, beloning voor gouden tip

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 75.000 euro uitgeloofd in het opsporingsonderzoek naar de 30-jarige Jos Leijdekkers, ook bekend als Bolle Jos. De man is op de Nationale Opsporingslijst van meest gezochte criminelen geplaatst.

Hij wordt gezien als een kopstuk in de cocaïnehandel in Nederland in België, via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Ook wordt hij verdacht van het witwassen van drugsgeld en het plegen van excessief geweld. Zo zou hij betrokken zijn bij de verdwijning en dood van Naima Jillal. De vrouw verdween in oktober 2019 nadat ze in een auto was gestapt in Amsterdam.

Op basis van onderschepte PGP-berichten (versleutelde sms-berichten) denkt het OM dat Leijdekkers verantwoordelijk is voor haar verdwijning. Vorige week werd bekend dat op een telefoon die in het Marengo-onderzoek is gevonden bij de arrestatie van Ridouan Taghi, foto's staan van een naakte vrouw die zichtbaar was gemarteld. Vermoedelijk gaat het om Naima Jillal, die ook betrokken was bij drugshandel. Uit de berichten zou blijken dat ze niet meer leeft.

Witwassen geld en goud

De onderschepte berichten geven volgens de politie ook inzicht in Leijdekkers' rol in de internationale cocaïnehandel en het witwassen van tientallen miljoenen euro's en honderden kilo's goud.

Waar Leijdekkers verblijft, is niet bekend, hij heeft geen vast adres in Nederland en is vermoedelijk al langere tijd in het buitenland. Tot voor kort was dat mogelijk Turkije, maar het onderzoek heeft nog geen duidelijkheid opgeleverd. Hij komt oorspronkelijk uit Breda.

Vanavond besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.