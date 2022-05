Tbs'er per ongeluk vrijgelaten uit gevangenis Sittard, maar meldt zichzelf weer

Een tbs'er die een straf had uitgezeten in de gevangenis in Sittard, is per ongeluk vrijgelaten. Hij had teruggebracht moeten worden naar tbs-kliniek De Rooyse Wissel, waar hij verbleef toen hij de straf kreeg opgelegd.

De man meldde zich nog dezelfde dag bij de tbs-kliniek in Oostrum, niet ver van Venray.

Hij had een celstraf van zeven dagen uitgezeten, die hem was opgelegd omdat hij vanuit de tbs-kliniek brieven had gestuurd aan een van zijn slachtoffers. Dat was hem door de rechter verboden.

Het incident gebeurde op 28 februari, bevestigt een woordvoerder van minister Weerwind voor Rechtsbescherming aan L1.

Communicatiefout

De gevangenis wist niet dat het om een tbs'er ging die weer terug moest naar De Rooyse Wissel. Volgens justitie is hij "ongeoorloofd vrijgelaten door onvoldoende uitwisseling van informatie tussen de diverse partners". Het incident heeft geen gevolgen voor de man.

De betrokken partijen - de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Openbaar Ministerie en de tbs-kliniek - hebben de situatie onderzocht en maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.