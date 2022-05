Klopjacht in VS op gevaarlijke ontsnapte gevangene en bewaakster

In de Amerikaanse staat Alabama is een klopjacht aan de gang op een gevangene en een vrouwelijke hulpsheriff. De twee worden sinds vrijdag vermist. Tegen de hulpsheriff is vandaag een arrestatiebevel uitgevaardigd.

De bewaakster wordt gezocht omdat zij de gevangene mogelijk heeft helpen ontsnappen. De autoriteiten gaat er vanuit dat beiden bewapend zijn en beschouwen het duo als gevaarlijk.

De hulpsheriff haalde de man vrijdag rond 09.00 uur uit zijn cel om hem naar de rechtbank te brengen voor een psychologische evaluatie. De bewaakster zei bij vertrek dat ze de man zou wegbrengen en daarna naar de dokter zou gaan omdat ze zich niet lekker voelde, zegt de sheriff van Launderdale County, in het noorden van Alabama.

Pas uren later werd geconstateerd dat de twee vermist waren. De dienstauto van de vrouw werd rond 11.00 uur gezien bij een winkelcentrum twee kilometer van de gevangenis en was verlaten. Navraag bij de rechtbank wees uit dat de man, Casey White (38), er geen afspraak had en dat de vrouw, Vicky White (geen familie), hem daar niet naartoe had gebracht.

De gevangenis probeerde de vrouw te bellen, maar kreeg geen contact. Rond 15.30 uur ontdekten ze dat de man niet was teruggekeerd naar de gevangenis.

De politie heeft een beloning uitgeloofd tot 10.000 dollar voor informatie die leidt naar de gevangene of de hulpsheriff.

Straf van 75 jaar

White zat een straf van 75 jaar uit voor een moord in 2015 en is nog verdachte in een andere moordzaak.

Twee jaar geleden plande hij een ontsnapping door iemand te gijzelen, maar dat plan kwam uit. Sinds die tijd moesten er altijd twee bewakers bij hem zijn, ook bij een transport. De vrouw regelt al het vervoer van de gevangenis naar de rechtbank en kent de regels, zegt de sheriff.