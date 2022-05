Zoektocht naar opvarende gekapseisd binnenvaartschip gestaakt

Hulpinstanties die de afgelopen weken zochten naar de vermiste opvarende van een binnenvaartschip dat in april omsloeg, zijn daar in overleg met zijn familie mee gestopt. Dat laat Pieter Keuter van de Stichting Opsporingsapparatuur Drenkelingen (SOAD) uit Urk weten. Daarmee is er een einde gekomen aan "zeventien intensieve dagen van actief zoeken", aldus Keuter.

Het gekapseisde schip was onderweg naar Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak kwam het op 14 april in de buurt van de Maeslantkering, bij Hoek van Holland, in de problemen. Er waren twee mensen aan boord. Een van hen, de kapitein, kwam veilig aan de kant. De ander, een 20-jarige man uit Urk, werd niet gevonden.

Direct na het ongeluk werd er een grote zoekactie gehouden naar de man. Die werd 's nachts gestaakt, waarop werd begonnen met het bergen van het schip. Het lichaam werd ook niet in het schip gevonden en is vermoedelijk afgedreven naar zee.

Zoekactie

Sindsdien zochten de politie en vrijwilligers van de SOAD met sonarapparatuur in de omgeving van het schip naar de vermiste man, meldt Omroep Flevoland. Verder werd er met een drone en een helikopter gezocht. Andere vrijwilligers, onder wie vrienden en familieleden van de vermiste Urker, zochten langs de kades en oevers van de Nieuwe Waterweg in de hoop dat het lichaam van de opvarende daar zou aanspoelen.

Afgelopen weekend hebben de hulpdiensten samen met de familie de knoop doorgehakt dat actief verder zoeken hoogstwaarschijnlijk geen resultaat meer oplevert. Wel blijven de plaatselijke instanties tijdens hun reguliere controles uitkijken naar het lichaam van de vermiste man, zo zegt Pieter Keuter. "Maar op een gegeven moment moet je besluiten dat gecoördineerd zoeken helaas geen zin meer heeft."