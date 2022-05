Man vindt kistjes met 'zeer exclusieve sieraden' bij recreatieplas Wijchen

Een wandelaar heeft in een recreatieplas bij Wijchen twee kistjes met kostbare sieraden gevonden die mogelijk ergens zijn gestolen. De politie weet nog niet van wie de juwelen zijn.

In een Facebookpost deelt de politie een foto van de twee kistjes. "In deze kistjes zitten een aantal zeer exclusieve sieraden." Een zoektocht in de politiesystemen heeft vooralsnog niets opgeleverd. De politie hoopt de rechtmatige eigenaar alsnog te vinden.

Wilco Versteegh deed de vondst en vertelt aan Omroep Gelderland dat hij de kistjes zag drijven. Er bleken tientallen sieraden in te zitten. Hij denkt dat ze bij een inbraak zijn buitgemaakt.

Waarschijnlijk zijn de kistjes in het water opengegaan, denkt hij: "Want ik zag ook nog wat op de bodem liggen." Een visser met een waadpak ging het water in om naar meer sieraden te zoeken.