Oekraïners aan het werk in de horeca, landbouw, maar ook als psycholoog

4300 vluchtelingen uit Oekraïne hebben sinds 1 april werk gevonden in Nederland. Het merendeel vond werk via uitzendbureaus en in de land- en tuinbouw en vooral in de regio's Groot Amsterdam en Den Haag, zo meldt het UWV.

Sinds 1 april geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne een vrijstelling voor een tewerkstellingsvergunning, werkgevers moeten wel bij het UWV melden wanneer zij iemand in dienst nemen. Het UWV kreeg in de eerste maand 4300 meldingen van indienstneming, soms meerdere bij een bedrijf. In de eerste week kwamen ruim 550 meldingen binnen, in week twee ruim 850 en in de derde week 1550. In de laatste week van april waren er 1350 meldingen.

De Oekraïense vluchtelingen vinden werk in diverse sectoren, zoals de horeca, de zakelijke dienstverlening en transport en logistiek. 40 procent krijgt werk via uitzendbureaus als bijvoorbeeld schoonmaker, magazijnmedewerker of productiemedewerker. Ruim 450 mensen (11 procent) hebben werk gevonden in de land- en tuinbouw, net zoveel als in de horeca.

Orthopeed en docent

Enkele tientallen vluchtelingen vinden werk in de ict, bijvoorbeeld als softwareontwikkelaar en technische ondersteuner, of in de marketing en consultancy. Verder heeft iemand werk gevonden als laborant in de voedingsindustrie en zijn mensen aan het werk in de hulpverlening, de gezondheidszorg en het onderwijs, bijvoorbeeld als psycholoog, orthopeed of docent.

Volgens de laatste opgave van het ministerie van Justitie en Veiligheid waren er eind april 47.930 vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland geregistreerd bij gemeenten in particuliere en gemeentelijke opvang.