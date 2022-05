Wereldwijd protesten op Dag van de Arbeid, rellen in Parijs

Voor het eerst in drie jaar tijd waren er binnen en buiten Europa weer grootschalige Dag van de Arbeid-manifestaties. In Parijs kwam het - zoals gebruikelijk bij 1 mei-protesten in de Franse hoofdstad - tot ongeregeldheden.

In een oostelijk gelegen stadswijk werd een aantal ondernemingen, waaronder een McDonalds-vestiging, geplunderd. Volgens de Franse politie vielen 'anarchisten' ook de brandweer aan om het bluswerk te hinderen. Daarop zette de politie traangas in. Er zijn tot nu 45 arrestaties gemeld, acht agenten raakten gewond.

Demonstraties in de andere Franse steden verliepen overwegend rustig. Verspreid over het land waren er vele duizenden actievoerders op de been. Oppositieleiders maakten van de gelegenheid gebruik om de pas herkozen president Macron onder druk te zetten, onder meer om zijn geplande verhoging van de pensioenleeftijd tegen te houden.

Wereldwijd

Vanwege de coronapandemie was het de afgelopen twee jaar op 1 mei relatief rustig in Europese steden. Maar ditmaal golden amper of geen coronamaatregelen en was er volop ruimte voor protestmarsen, demonstraties en concerten.

Ook buiten Europa waren er vandaag allerlei manifestaties en bijeenkomsten: