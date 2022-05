Één schip geweigerd, maar andere tankers met Russische olie blijven komen

Voor zover bekend hebben havenmedewerkers in Nederland tot dusver niet uit zichzelf geweigerd schepen met Russische olie te lossen. Hajjari: "Wij hebben wel op basis van vragen van onze leden gekeken in hoeverre we over kunnen gaan tot het boycotten van schepen die Russische olie vervoeren. Maar dat is juridisch ingewikkeld."

De Sunny Liger kreeg zijn lading in de Russische haven Primorsk. Dat geldt ook voor de CB Caribic en inmiddels zijn meer tankers met olie uit die stad onderweg naar Nederland: de Clear Stars en de Eikeviken, beide met bestemming Rotterdam. Deze schepen worden door de FNV niet als 'besmet' gezien omdat ze niet via andere havens komen waar arbeiders weigerden de tankers af te handelen.

Invoer van olie nog altijd toegestaan

Op dit moment is de invoer van Russische olie in Nederland nog altijd toegestaan. Wel mogen schepen die onder Russische vlag varen of aantoonbaar gelieerd zijn aan Russische bedrijven in geen enkele Europese haven aanmeren. Voor Russische schepen die voedselproducten, olie of gas vervoeren, geldt dit verbod vooralsnog niet. De Sunny Liger en de Clear Stars varen onder de vlag van de Marshall Eilanden, de Eikeviken onder Noorse vlag en de CB Caribic onder Portugese vlag.

De FNV sluit niet uit dat zich in de toekomst nogmaals een schip met Russische olie meldt dat in een buitenlandse haven niet kon aanmeren. Of dat Nederlandse havenwerkers uiteindelijk zelf uit principiële bezwaren een schip weigeren af te handelen. Daarom wil de vakbond binnenkort om de tafel met de Amsterdamse haven en de Rotterdamse haven over hoe hier mee omgegaan kan worden.