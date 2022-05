Özcan Akyol bedreigd, radioprogramma niet vanuit huis uitgezonden 

Programmamaker en columnist Özcan Akyol wordt ernstig bedreigd, vertelde hij gisteravond in zijn radioprogramma Onze man in Deventer. Daardoor kon dat programma niet worden uitgezonden vanuit Akyols woning in Deventer, maar verhuisde de uitzending op last van de politie naar Hilversum.

Volgens de 38-jarige presentator zijn de bedreigingen gericht aan hem en zijn gezin.

In het radioprogramma, dat zaterdagavond om middernacht live wordt uitgezonden, interviewt Akyol een gast vanuit zijn woonkamer. Gisteren was Koffietijd-presentator Penille La Lau te gast. De uitzending kwam deze keer van het Mediapark, dat in de woorden van Akyol "onderhand een soort compound is, met alle bedreigingen die er zijn".

In een toelichting aan de NOS vertelt de programmamaker dat de dreigementen vorige week vrijdag zijn binnengekomen bij het AD, waar hij een column heeft. "Zij waren geschrokken en stapten naar de politie", zegt hij.

Geen permanente oplossing

De recherche besloot dat de radio-uitzending van Akyol vorig weekend uit veiligheidsoverwegingen niet kon doorgaan. In plaats daarvan werd zaterdagavond een aflevering van Onze man in Deventer herhaald.

Gisteren kon het programma volgens de politie wel live worden uitgezonden, maar dan vanuit Hilversum. Dat is geen permanente oplossing, zegt Akyol. "Het is geen optie om dit programma niet vanuit huis te maken. Dat is het hele format."

Herkomst bedreigingen onduidelijk

Het is niet de eerste keer dat de tv-maker uit Deventer te maken heeft met dreigementen. Twee jaar geleden kreeg een man uit Almere een taakstraf opgelegd omdat hij Akyol met de dood had bedreigd en via een anoniem Twitteraccount had gezegd dat hij diens toen 2-jarige dochter zou verkrachten.

Uit welke hoek de huidige bedreigingen komen, is niet duidelijk. "Soms zijn het mensen met een migratieachtergrond die me een verrader noemen, soms zijn het mensen met racistische motieven", zegt Akyol daar zelf over. "Maar waar dit nu vandaan komt, kan ik niet goed herleiden."

Volgens de programmamaker ligt er een aangifte bij de politie. De politie Oost-Nederland bevestigt desgevraagd dat er aangifte is gedaan en dat sprake is van ernstige bedreigingen. In het belang van het onderzoek en de veiligheid wil een woordvoerder geen details kwijt over de aard van de dreigementen. "We nemen dit heel serieus en het onderzoek is in volle gang."