Kleuter (4) ramt twee geparkeerde wagens met auto van zijn ouders

In de Utrechtse wijk Overvecht is een 4-jarig jongetje gisteren in de auto van zijn ouders tegen twee geparkeerde auto's gebotst. De politie spreekt vandaag op sociale media van "de nieuwe Max Verstappen", voor wie het avontuur met een sisser afliep.

Agenten kregen gisterochtend vroeg de melding dat er een jong kind op straat liep in Overvecht, op blote voeten en in zijn pyjama. De politie nam het jongetje mee naar het bureau, omdat niet duidelijk was waar zijn ouders waren.

Eenmaal daar kreeg de politie een nieuwe melding, deze keer van een ongeluk met auto's in Overvecht. Een voertuig had daar twee geparkeerde auto's geraakt, maar van de dader ontbrak ieder spoor. De veroorzakende auto bleek op naam te staan van de moeder van de 4-jarige jongen.

Koppeling en gaspedaal

Toen agenten de moeder belden en zij via de telefoon met haar zoontje sprak, begon hij met zijn handen gebaren te maken van het besturen van een auto en een botsing. "Hierdoor kregen wij het vermoeden dat het kind mogelijk gereden zou kunnen hebben", schrijft de politie.

Uiteindelijk zijn agenten met de jongen en zijn ouders bij de auto gaan kijken. Ze vroegen hem om te laten zien hoe de wagen werkte. "Het kind maakte met de sleutel de auto open en stopte de sleutel in het contact. Hij startte de auto, ging met zijn linkervoet naar de koppeling en trapte het gas in."

Volgens de politie bleek achteraf dat de jongen wakker was geworden toen zijn vader naar het werk ging. Hij heeft toen de autosleutel gepakt "om een rondje te rijden".

De moeder van het jongetje zegt dat ze een nogal "ondernemend" kind heeft. De politie raadt de ouders aan de autosleutels voortaan goed te verstoppen.